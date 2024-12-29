Чтобы менять ситуацию, Силам обороны нужно "не переставать стрелять", заявил воин.

Уходящий 2024 год был эффективным для российских оккупационных войск в Украине. Однако, сейчас чувствуется, что россияне "в перенапряжении" и спешат. Об этом рассказал главный сержант роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк, передает "Еспресо".

По его словам, войска РФ продолжают постоянно атаковать, забрасывая украинские позиции "мясными" штурмами и применяя как бронетехнику, так и дроны.

"Говоря об итогах года, то, к сожалению, этот год был эффективным для захватчика. А чтобы менять ситуацию, нам надо не переставать стрелять. Я чувствую, что враг в перенапряжении, то есть ему это все так легко не удается. Россияне идут в эти атаки, практически все погибают. Я не верю, что у них там безлимитный поток из "Мордора". Есть ощущение, что они спешат", - сказал он.

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Одной из проблем Сил обороны боец назвал отсутствие ротаций и достаточного пополнения.

"В этой ситуации не так сила врага, как наша слабость дает ему приобретать определенные успехи", - добавил Сиротюк.

Потери России на войне с Украиной за 2024 год

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, для украинских защитников 2024 год оказался очень сложным, но Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов. С начала года общие потери России уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными.

Сырский подчеркнул, что в 2024 году россияне заплатили самую высокую цену с начала полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, общие потери врага с февраля 2022 года составляют примерно 785 тысяч военных.

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