По словам Сырского, общие потери врага с февраля 2022 года составляют примерно 785 тысяч военных.

Для украинских защитников 2024 год оказался очень сложным, но Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов. С начала года общие потери задействованных в наступлении россиян уже превысили 421 тысячу человек убитыми и ранеными.

Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Этот год был сложным испытанием нашей прочности. Но, несмотря на все, мы выстояли и продолжаем борьбу - сдерживаем численно превосходящего врага, сохраняем контроль над стратегически важными участками, удерживаем контроль над западной частью Черного моря, сокращаем военный и промышленный потенциал врага, в том числе и средствами DeepStrike", - написал он.

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Сырский подчеркнул, что в 2024 году россияне заплатили самую высокую цену с начала полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, общие потери врага с февраля 2022 года составляют примерно 785 тысяч военных.

Также главнокомандующий ВСУ напомнил, что в 2024 году были созданы Силы беспилотных систем. Он отметил, что эти силы постепенно развиваются и становятся масштабнее.

"Наращиваем эту чрезвычайно важную компоненту, необходимую в условиях современной технологической войны", - добавил Сырский.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ заявил, что по сравнению с 2023 годом объемы поставок БПЛА в украинские подразделения увеличились в 19 раз. Помимо этого в 3,7 раза увеличилось количество пораженных и уничтоженных целей врага.

Сырский также напомнил, что в 2024 году были увеличены сроки базовой подготовки мобилизованных. Он подчеркнул, что качественная подготовка является условием сохранения жизней воинов.

По словам главнокомандующего, на совещании по итогам деятельности Вооруженных сил Украины за 2024 год были обсуждены существующие проблемы и намечены пути их решения. Он отметил, что были определены приоритеты на следующий год и поставлены конкретные задачи командованием и управлением.

Война в Украине - последние новости

Ранее в Генштабе сообщили, что 26 декабря Воздушные силы ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту Вооруженных сил РФ в Орловской области. Отмечается, что операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Кроме того, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов поделился, что Украинские БПЛА могут бить по целям, расположенным на расстоянии до 2000 км. Он подчеркнул, что в отличие от РФ, Украина не атакует российскую гражданскую инфраструктуру.

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