По словам майора, от Купянска до Боровой и Лимана включительно враг хочет создать плацдарм из воды.

Майор 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Александр Ганущин заявил, что российские оккупационные войска пытаются отвоевать для себя позиции вдоль реки Оскол на 15 км выше Купянска в Харьковской области.

"Их намерение читается. От Купянска до Боровой и Лимана включительно враг хочет создать плацдарм из воды. Будет сейчас давить максимально, сейчас давит на севере от Купянска, но есть понятные, направленные действия на Лиман", – подчеркнул военный в эфире "Эспрессо".

По его словам, "это направление будет сейчас максимально усиливаться пехотными валимами". Майор отметил, что оно является важным и критическим.

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Ситуация на Харьковщине

Российские оккупанты не прекращают обстрелов Харькова и области. Вечером в субботу, 11 февраля 2023 года, враг в очередной раз атаковал город. Там было зафиксировано три "прилета", поврежден инфраструктурный объект.

Вследствие того удара ранение получил 35-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали, он в состоянии средней тяжести.

В то же время военный эксперт Олег Жданов убежден, что угрозы повторного наступления российских оккупантов на Харьков на сегодня нет. При этом он уточнил, что вероятность повторения такого сценария сохраняется.

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