Также в результате удара было зафиксировано попадание в депо "Новой почты".

Российские оккупанты вчера около 23:15 нанесли ракетные удары по Харькову, в результате чего повреждение получило одно из предприятий, ранение получил 35-летний гражданский мужчина.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что раненого госпитализировали, он в состоянии средней тяжести. По данным главы ОВА, также в результате удара было зафиксировано попадание в депо "Новой почты".

"Враг обстреливал из артиллерии, минометов и авиации пограничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. Под вражеским огнем было по меньшей мере 15 населенных пунктов", - сообщил Синегубов.

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По его данным, в результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанске разрушено 13 жилых домов, хозяйственные постройки, повреждено здание Нацполиции.

Обстрелы Харьковщины

5 февраля россияне ударили по центру Харькова с С-300. Одна из ракет попала в здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Был ранен охранник. Другая ракета упала возле жилого дома и ранила четырех человек.

7 февраля около 23:00 российские оккупанты также нанесли ракетный удар по центру Харькова. Четыре ракеты попали в объект гражданской инфраструктуры.

А 9 февраля оккупанты массированно обстреляли пограничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области, в результате чего два человека погибли, еще пятеро ранены.

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