В Харькове поврежден инфраструктурный объект.

Вечером в субботу, 11 февраля 2023 года, российские оккупанты начали наносить удары по Харькову и области. В городе было три "прилета", поврежден инфраструктурный объект.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары", – сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он также призвал людей не игнорировать сигналов воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

В 23:09 в Харькове и области была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, по предварительным данным, по городу бьют ракетами С-300.

"Ракетные удары по Харькову. Предварительно ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется", – отметил он.

Удары ракетами С-300 впоследствии подтвердили и в ОВА.

"По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – написал Олег Синегубов.

Обстрелы Харьковщины: последние новости

10 февраля 2023 года российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области. В результате атаки есть повреждения объектов энергогенерирующей критической инфраструктуры.

Во время ночной атаки 10 февраля оккупанты выпустили по Харьковской и Запорожской областям до 35 ракет ЗРК С-300. Как отметил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, по Харьковской области били из района российского Белгорода.

Вас также могут заинтересовать новости: