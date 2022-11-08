Общее число потерь личного состава российской армии уже перевалило за 77 тысяч человек.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 710 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны России против Украины потери российской армии составили примерно 77 170 военных.

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери россиян ориентировочно составили:

личного состава - около 77170 (+710) человек;

танков - 2786 (+15) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 5654 (+24);

артиллерийских систем - 1791 (+9);

РСЗО - 391 (+0);

средства ПВО - 203 (+1);

самолетов - 278 (+1);

вертолетов - 260 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1476 (+4);

крылатые ракеты - 399 (+0);

корабли /катера - 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 4216 (+17);

специальная техника - 159 (+2).

Самые большие потери армия РФ понесла на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Война в Украине - последние данные

За минувшие сутки противник нанес девять ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударов противника подверглись районы более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В свою очередь подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клещеевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка на Луганщине. Кроме того, украинская авиация нанесла 24 удара по врагу.

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