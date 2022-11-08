Вражеской атаке подверглись более 25 населенных пунктов.

За сутки противник нанес 9 ракетных и 37 авиаударов по территории Украины.

Как сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, в течение минувших суток противник нанес 9 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударов противника подверглись районы более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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"Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя рф инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории республики беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником авиационных ударов по применению ударных беспилотных летательных средств с территории и воздушного пространства этой страны", - рассказали в Генштабе.

На других направлениях враг совершал обстрелы.

Так, на Слобожанском направлении российские захватчики били из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Старица, Чугуновка, Фиголовка и Дворчанское.

На Купянском и Лиманском направлениях враг атаковал из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Макеевка, Невское, Ямполовка и Лиман.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск, а на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельське, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Между тем на Новопавловском направлении оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Пречистовка, Времовка, Новоселка, Нескучное и Новополь.

На Запорожском направлении атаковали из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Успеновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Новоданиловка и Степное.

На Южнобугском направлении огневому воздействию врага подверглись районы населенных пунктов, граничащие с линией соприкосновения. Непосредственно от огня из РСЗО пострадали населенные пункты Вищетарасівка, Ильинка и Марганец Днепропетровской области.

Война - новости: как Россия использует Беларусь

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко предоставил Путину территорию страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам. 6 октября ВС РФ возобновили эту практику впервые с 28 августа.

Западные аналитики отмечают, что дополнительные силы ВС РФ в стране необходимы России для отвлечения группировки украинских сил на северных рубежах.

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

По состоянию на 28 октября украинские военные заявляли, что ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая. В то же время для подготовки повторного наступления на Киев со стороны Беларуси России понадобится несколько месяцев.

Угроза со стороны Беларуси будет сохраняться до конца года, считают беларусские аналитики.

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