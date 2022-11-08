Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла по врагу 24 удара.

За минувшие сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районах десяти населенных пунктов.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клещеевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка на Луганщине", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также рассказали, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по врагу.

"Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника", - сообщили в Генштабе.

Также за прошедшие сутки Силы обороны, на разных направлениях, сбили вражеский самолет Су-25, БпЛА "Ланцет-3" и четыре дроны "Орлан-10".

Тем временем, воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 5 пунктов управления, 2 районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетные комплексы и район огневых позиций артиллерии оккупантов.

Россияне перешли к обороне на большинстве участков фронта

По данным британской разведки, оккупанты перешли к обороне на основных частях фронта, а частично мобилизованные не позволяют вести полноценные наступательные операции.

Ситуацию для врага ухудшают и регулярные атаки ВСУ на логистические пути РФ по поставкам оружия и техники. На дефицит боеприпасов жалуются уже и сами оккупанты.

Как сообщил аналитик Defense Express Иван Киричевский, после провала на Харьковщине и потери железнодорожного узла в Купянске России грозит каскадный обвал фронта по всей линии.

Уже поступили сообщения о возведение линии обороны в Лисичанске, Херсонской области на берегу Черного моря и попытке остановить продвижение ВСУ на участке Сватово-Троицкое-Кременная.

Вместе с тем оккупанты продолжают бессмысленные штурмы Бахмута, Павловки, Соледара и других населенных пунктов на востоке.

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