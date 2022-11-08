В Никополе повреждено около десяти многоэтажек и частных домов, два промышленных предприятия, больница и учебные заведения.

Ночью оккупанты обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Днепропетровскую область, обошлось без пострадавших.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночной террор Никопольщины. Россияне попали из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум общинам - Марганецкой и Никопольской. Обошлось без пострадавших. В Никополе российские снаряды повредили с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, машины и газовод", - рассказал он.

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В других районах области, по словам Резниченко, обошлось без чрезвычайных ситуаций и на эту минуту спокойно.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область из различных видов вооружения. Особым ударам подвергаются Никополь и Кривой Рог. В результате ударов гибнут люди, а инфраструктура подвергается значительным разрушениям.

Так, ночью 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. Тогда в городе были повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Тогда без света остались почти тысяча семей.

В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Никополю 40 снарядов. Враг изувечил 14 многоэтажных и частных домов. А 3 ноября РФ снова ударила по инфраструктуре Днепропетровщины, над областью за ночь сбили 4 дрона-камикадзе.

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