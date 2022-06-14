По предварительной информации, пострадавших нет.

Враг ударил из "Ураганов" по Днепропетровщине.

Об этом на своей странице в своем Telegram сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь выдалась беспокойной. Враг снова обстрелял два района нашей области - Криворожский и Синельниковский. Ударил из "ураганов" по Апостоловской и Покровской общинам. Люди, предварительно, не пострадали. В Покровской общине повреждены дома", - сообщил он.

Резниченко отметил, что на месте обстрела работают пиротехники.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты в последние дни активизировали удары по Днепропетровской области. Председатель облсовета Николай Лукашук сообщил, что в ночь на 13 июня враг обстрелял из систем "Ураган" Зеленодольск. Оккупанты попали по многоэтажкам и попали в квартиру. В результате обстрела одна женщина погибла. Есть раненые, среди которых – три женщины и двое мужчин.

Также россияне ударили по Большой Костромке. Попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар. Зацепило и линии электро - и газоснабжения, но никто не пострадал. В других общинах области ситуация была контролируемая.

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