Враг применил "Ураганы".

Российские оккупанты обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, погибла женщина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг обстрелял сразу два района - Синельниковский и Криворожский. В Покровской общине погибла женщина. Разрушенный дом", - отметил он.

В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из "Ураганов".

"Огонь спасатели ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших", - констатировал Резниченко.

Напомним, что накануне в Криворожском районе Днепропетровщины уже был вражеский обстрел из "Ураганов", который ранил двух человек. Также в начале июня россияне из системы "Торнадо" обстреляли Синельниковский район.

10 июня украинские воины сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине.

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