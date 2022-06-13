Также ночью враг ударил по селу Большая Костромка, но там пострадавших нет.

Российские оккупанты обстреляли из систем "Ураган" Зеленодольск на Днепропетровщине, в результате чего есть погибшие и раненые местные жители.

Об этом сегодня сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Сверхтяжелая ночь в Криворожском районе. Вчера поздно вечером под вражеский обстрел "Ураганами" снова попал Зеленодольск. Оккупанты попали по жилым многоэтажкам, попали в квартиру. В результате обстрела одна женщина погибла. Есть раненые, среди которых – три женщины и двое мужчин", - отметил Лукашук.

По его информации, пострадавших госпитализировали.

"Также ночью оккупанты снова ударили по Большой Костромке. Попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар. Зацепило и линии электро- и газоснабжения. Пострадавших нет", - сообщил глава ДОС.

По словам Лукашука, в других громадах области ситуация пока контролируемая. Несмотря на вражеские обстрелы украинские защитники крепко держат оборону.

Как сообщал УНИАН, оккупанты также нанесли авиаудар по городу Бахмут на Донетчине.