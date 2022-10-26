Враг продолжает оборудование оборонительных рубежей на левом берегу реки Днепр.

За сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 11 населенных пунктов.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

"За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области", - отметили в Генштабе.

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В течение суток враг нанес ракетный удар и совершил 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Республика Беларусь и в дальнейшем продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

На других направлениях оккупанты осуществляли обстрелы: на Слобожанском направлении - с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бочковое, Ольховатка, Бударки, Чугуновка, Шевченково, Стрелечья и Двуречная; на Купянском - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Берестово, Кисловки, Котляровки, Песчаного, Первомайского, Фиголовки и Крахмального.

На Лиманском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Вишневого, Грековки, Григорьевки, Невского, Сергеевки и Заречного; на Бахмутском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Бахмуту, Бахмутского, Соледара, Иванграда, Торецька, Курдюмовки, Майорска и Озаряновки; на Авдеевском направлении вражеские обстрелы были зафиксированы в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах Орехова, Времовки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Новополя, Нескучного и Полтавки.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов, находящихся рядом с линией соприкосновения. Непосредственно от огня вражеской реактивной артиллерии пострадал город Никополь.

"Противник продолжает оборудование оборонительных рубежей на левом берегу реки Днепр", - отметили в Генштабе.

Война в Украине

24 февраля Россия начала неспровоцированную полномасштабную агрессию против Украины. Вторжение российских войск происходило также с территории Беларуси.

Более чем за полгода боевых действий, не получив весомых достижений на поле боя и совершив тысячи военных преступлений, российская армия начала терять захваченные территории благодаря успешным контратаковальным действиям Защитников Украины.

Также российская армия после потери более 68 тысяч солдат испытывает потребность в человеческих ресурсах.

Поэтому 21 сентября главный российский и мировой террорист Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ, под которую должны были попасть 300 тысяч резервистов. Российские власти декларировали, что этих "чмобиков" сначала отправят на учения, однако фактически их сразу без подготовки посылали на территорию Украины в зону боевых действий, где они успешно ликвидируются, а иногда даже не доезжают.

Кроме этого, ЧВК "Вагнер" Пригожина, а за ней и Минобороны РФ, начали искать мужчин для войны против Украины среди заключенны в тюрьмах, независимо от тяжести совершенных ими преступлений.

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