Дезертиры захватчиков замечены в оккупированной Калиновке на Херсонщине. Они клянчат еду у местного населения.

Российские дезертиры, боясь стать удобрением для украинской земли, пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсонщины. "Отработанный" маршрут – через Арабатскую стрелку в Крым.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

Разведчики рассказали, что в оккупированной Калиновке, что на Херсонщине, появилась группа дезертиров в возрасте 18-20 лет. Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов и просят еду и воду у местных.

Один из россиян, вероятно, ранен. При себе имеют 3 автомата. Двигаются в сторону Крыма. При этом, передвигаются исключительно ночью, а днем скрываются – говорится в публикации.

В ГУР отмечают, что в целом в Херсонской области фиксируются отдельные случаи дезертирства российских военных. Главная причина бегства – большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо "отработанным".

Потери армии РФ в Украине колоссальные

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения русские потеряли около 35 750 тысяч своих воинов. Страна-агрессор также лишилась 1577 танков, 796 артиллерийских систем, 217 самолетов и 186 вертолетов.

Для пополнения текущих потерь в технике Россия снимает с хранения необходимые образцы военной техники в самых отдаленных регионах страны, рассказали в Минобороны.

В то же время, как свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехваченный СБУ, оккупанты платят по 20 тысяч долларов взятки, чтобы сбежать с войны. Столько стоят документы о "демобилизации" военнослужащего из армии РФ и возвращении домой.

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