Случай дезертирства 60 оккупантов произошел в Михайловке.

В Михайловке Васильевского района Запорожской области снова зафиксировали случай дезертирства среди российских солдат.

Как передают Силы обороны Запорожского региона, по данным разведки, из общежития, где ранее фиксировалось место жительства войск РФ, произошел случай дезертирства 60 оккупантов.

Также в районе населенного пункта Конские Раздоры (Пологовский район) зафиксированы новые фортификационные сооружения противника, около 35 единиц техники и места дислокации личного состава.

С временно оккупированной территории АР Крым зафиксировано движение поезда с горюче-смазочными материалами и боеприпасами в направлении Мелитополь.

Кроме того зафиксировано увеличение количества колонн техники противника: трасса Мелитополь — Васильевка и в обратном направлении фиксируется систематическое движение значительного количества грузовиков КамАЗ, Андреевка — Конские Раздоры (Пологовский район) большое количество тяжелой техники, из Крыма в направлении Мелитополя в течение дня зафиксированы несколько колонн грузовиков, бензовозов и военной техники.

"Оккупанты на захваченных территориях продолжают грабить местное население, частные предприятия и государственные учреждения, незаконно конфисковывать их имущество. В Бердянском и Мелитопольском районах оккупанты угнали 5 автомобилей, принадлежащих местным жителям и предприятиям", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Опытное, Владимировка, Новоселка и Щербаки.

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