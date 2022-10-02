На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы 28 населенных пунктов.

За сутки Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов.

Об этом речь идет в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

"За сутки подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что за минувшие сутки враг нанес четыре ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Кроме того, напомнили в Генштабе, для ударов по объектам инфраструктуры оккупанты применяют беспилотники иранского производства "Shahed-136".

"За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадало более 30 населенных пунктов", – отмечается в заметке.

Среди них – Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожный, Ильинка, Никополь, Благодатовка, Николаев, Очаков и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. На Северском направлении - в районах населенных пунктов Середина-Буда, Фотовиж и Будки Сумской области, на Слобожанском – в районах Волчанска и Гатища Харьковской области.

На Краматорском направлении речь идет о Григоровке, Белогоровке, Верхнекаменском и Раздолевке; на Бахмутском – это Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Опытное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка; на Авдеевском – Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневого поражения в районах населенных пунктов Новоукраинка, Парасковиевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерский, Великая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времевка", – говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы 28 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии соприкосновения.

Ситуация на фронте: успехи ВСУ за 1 октября

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 530 российских захватчиков. С начала полномасштабной войны ликвидировано около 59610 оккупантов.

Также нашей авиацией было нанесено девять ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 550 огневых задач, в том числе по вражеским логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.

Кроме этого, был освобожден Лиман Донецкой области. Это произошло через день после того, как Путин провозгласил незаконную аннексию четырех областей Украины, включая Донецкую, где находится Лиман, и поместил их под "ядерный зонтик" России. Россия использовала Лиман как логистический и транспортный узел для своих операций на севере Донецкой области.

Его возвращение – самое большое достижение Украины на поле боя после молниеносного контрнаступления на северо-востоке Харьковской области в прошлом месяце.

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