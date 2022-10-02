Также сообщается о ранении около 50 оккупантов.

Подтверждено уничтожение 30 сентября склада боеприпасов российских оккупантов в районе Черниговки в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook относительно оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что оккупанты продолжают нести потери в результате эффективных действий Сил обороны.

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"Подтверждено уничтожение склада боеприпасов после огневого поражения 30 сентября в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области и ранения около 50 человек", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте -что известно

Генеральный штаб ВСУ 2 октября сообщил, что за сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов, а именно Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

На Северском направлении - в районах населенных пунктов Середина-Буда, Фотовиж и Будки Сумской области, на Слобожанском - в районах Волчанска и Гатища Харьковской области.

На Краматорском направлении речь идет о Григорьевку, Белогоровку, Верхнекаменское и Роздоловку; на Бахмутском - это Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадивка, Опытное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка; на Авдеевском - Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневого поражения в районах населенных пунктов Новоукраинка, Парасковиевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерский, Великая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольскле, Полтавка, Новополь и Времевка.

На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы 28 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии соприкосновения.

Кроме того, Вооруженных сил Украины сообщили о поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили о уничтожение 64 российских оккупантов, их техники и склада с боеприпасами.

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