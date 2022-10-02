Поражены восемь командных пунктов и три склада с боеприпасами врага.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о поражении 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники русских оккупантов.

Об этом речь идет в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

Отмечается, что для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 29 ударов.

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"Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотника.

"Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, в зону поражения попали три склада с боеприпасами и два зенитных ракетных комплекса С-300", – сообщили в Генштабе.

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Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 530 российских захватчиков. С начала полномасштабной войны ликвидировано около 59610 оккупантов.

За минувшие сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов. Также нашей авиацией было нанесено девять ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 550 огневых задач, в том числе по вражеским логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники.

Есть успехи на Донетчине. Был освобожден Лиман Донецкой области, который Россия использовала как логистический и транспортный узел для своих операций на севере Донецкой области.

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