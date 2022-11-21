Россиянин отметил, что по слухам, армия РФ уже потеряла 80 тысяч человек.

Российские оккупанты жалуются своим родственникам на фейки кремлевских СМИ о войне в Украине. Захватчик указал на несоответствие информации о потерях российских войск.

В новом перехвате, которое обнародовала украинская разведка, оккупант рассказывает родственнику, что российские журналисты не говорят правду о ситуации, в которой оказались россияне в Украине.

"Вчера своим в часть звонил. У нас двухсотый пришел, пацанчик погиб", - сетует мужчина.

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При этом его собеседник жалуется, что СМИ не говорят о потерях армии РФ.

"Зато по телевизору говорят одно и то же. Аж бесит, аж неохота новости включать. Подбили там два БМП или пять БМП, там два танка, 300 ВСУ, наемников. Вы скажите, сколько наших погибло за сутки", - возмущен россиянин.

При этом собеседники отмечают, что прекратилась мобилизация, но это временно, скорее всего, на зиму, но в России продолжается призыв. В то же время один из мужчин отмечает, что контракт из призывников подпишет те, у кого "ни Родины, ни матери", а это около 2%.

Ситуация на фронте - что известно

По данным аналитиков, российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину уже потеряла как минимум 8044 единиц техники. При этом 4927 единиц техники было уничтожено, 198 повреждено, 300 брошено и 2619 захвачено.

Кроме того, по состоянию на 21 ноября общие боевые потери россиян с 24 февраля ориентировочно составили около 84 600 человек, а за прошедшие сутки - 390 человек.

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