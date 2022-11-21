По их данным, украинские военнослужащие захватили минимум 522 танка.

Армия Российской Федерации потеряла как минимум 8044 единиц техники с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает проект Oryx. Речь идет только о технике, потери которой подтверждены фото- и видеоматериалами.

Сообщается, что 4927 единиц техники было уничтожено, 198 повреждено, 300 брошено и 2619 захвачено.

Видео дня

По данным аналитиков, российская армия уже потеряла: 1504 танков (862 из них были уничтожены, 522 захвачены), 718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены) и 1748 боевых машин пехоты (1078 уничтожены, 553 захвачены).

Кроме того, с 24 февраля российские войска потеряли 154 реактивных систем залпового огня и 80 зенитных ракетных комплексов.

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российской армии среди личного состава достигли 84210 человек.

Сообщается, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты лишились 2886 танков, 5817 боевых бронированных машин, 1868 артиллерийских систем, 393 РСЗО, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолета, 1537 БПЛА оперативно-тактического уровня, 480 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4371 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 161 специальной техники.

Ранее в Украине запустили круглосуточную горячую линия приема обращений от российских военных и их семей. Там они могут узнать, как безопасно сдаться в плен ВСУ.

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