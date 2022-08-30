Россиянин рассказал, что от одной из рот почти ничего не осталось.

Оккупанты в Харьковской области жалуются, что остались без еды и воды. Вооруженные силы Украины взяли их в кольцо.

Об этом идет речь в телефонном разговоре, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский захватчик рассказал своему знакомому, что ситуация на фронте плохие. По его словам, украинские военные взяли их в кольцо в Харьковской области, но он надеется, что "свои их достанут".

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"У нас ничего не осталось - ни еды, ни воды. Практически связи уже нет", - жалуется россиянин.

Кроме того, он отметил, что от 7-ой роты "вообще ничего не осталось".

"Сегодня тоже мне парнишка звонил, он там с кем-то разговаривал, говорит: "7-ю роту расх*ярили и медиков расх*ярили, комбат съеб*лся", - подытожил оккупант.

Как ранее сообщал УНИАН, российский захватчик пожаловался своему товарищу, что ситуация на фронте тяжелая. Среди оккупантов много раненых, в том числе и тяжелых. Связи с командованием уже вскоре не будет, поскольку средства связи садятся.

При этом он отметил, что должна подойти какая-то помощь, но "они не могут пробиться". Между тем по меньшей мере трое тяжелых раненых не могут дождаться помощи, а все остальные сидят частично без связи и вообще без еды.

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