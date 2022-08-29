На вопрос, как дела на фронте, захватчик в отчаянии констатирует, что хороших новостей нет.

Российский захватчик пожаловался своему товарищу, что ситуация на фронте тяжелая. Среди оккупантов много раненых, в том числе и тяжелых. Связи с командованием уже вскоре не будет, поскольку средства связи садятся.

Об этом он заявил во время телефонного разговора, перехваченной Главным управлением разведки.

На вопрос, как дела на фронте, захватчик в отчаянии констатирует, что хороших новостей нет.

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"Раненых много тяжелых. Есть связь, но скоро закончится, скоро сядет все", - отмечает оккупант.

Он заметил, что должна подойти какая-то помощь, но "они не могут пробиться". Между тем по меньшей мере трое тяжелых раненых не могут дождаться помощи, а все остальные сидят частично без связи и вообще без еды.

Как сообщал УНИАН, ранее российский оккупант пожаловался вторую на постоянные обстрелы украинской артиллерией и множество убитых захватчиков.

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