Правозащитники предполагают, что российские захватчики не пустят миссию МАГАТЭ во все помещения на Запорожской АЭС.

Российские оккупанты устроили в подземных бункерах Запорожской АЭС настоящую пыточную, которую цинично называют "Энергетик".

Об этом сообщается в Telegram-канале НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на Восточную правозащитную группу.

"Процесс издевательств контролирует печально известная группировка "Вагнер". Единственным условием преступников для освобождения людей является денежный выкуп. Но и деньги – не гарантия свободы, особенно когда это касается проукраински настроенных жителей Энергодара: их захватчики просто люто ненавидят" , - сказано в сообщении.

Відео дня:

В сообщении сказано, что еще одним элементом пыток являются постоянные угрозы "бросить в реактор", "устроить радиоактивный душ", "навсегда сделать лысыми и без зубов".

Правозащитники предполагают, что российские захватчики не пустят миссию МАГАТЭ во все помещения на Запорожской АЭС.

"Мы считаем, что комиссия МАГАТЭ должно провести мониторинг всей ЗАЭС и также взять с собой представителей МККК и представителей Верховного комиссара ООН по правам человека, чтобы прекратить пытки и жестокое обращение с пленными тюрьмы Энергетик", – отмечают в Восточной правозащитной группе.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

26 августа два энергоблока ЗАЭС после остановки вновь подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, отметил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что готов лично возглавить миссию МАГАТЭ на станции в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью.

Вас также могут заинтересовать новости: