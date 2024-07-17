Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

Украина и Россия сегодня, 17 июля, провели новый обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 95 украинских защитников.

"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники", - сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил ОАЭ, которые стали посредником для этого обмена.

"Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам - за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", - подытожил президент.

В Координацонном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди тех, кто вернулся из плена, 49 воинов ВСУ, в том числе участник "воздушного моста", который добровольно вызвался на вертолете лететь на "Азовсталь", чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил, 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной громады.

Все освобожденные на этот раз - мужчины: 88 рядовых и сержантов, семь офицеров.

При этом среди освобожденных 23 человека, которые защищали Мариуполь, из них 13 - защитники "Азовстали", 41 воевал на донецком направлении, по девять - на луганском и запорожском, по трое - на херсонском и харьковском.

Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка в составе Макаровской ТрО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местной общины попал в плен к российским военнослужащим-бурятам.

В свою очередь украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что возвращенные воины поедят, получат чистую одежду, их осмотрят врачи, назначат необходимое лечение и реабилитацию.

Всего удалось вернуть 3405 наших людей с начала полномасштабного вторжения домой.

Обмен планными - главные новости

Папа Римский Франциск призвал Украину и РФ провести обмен пленными в формате "всех на всех". Глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что украинская сторона выступает только "за", но Россия не заинтересована в этом.

25 июня президент Владимир Зеленский заявил, что из российского плена были возвращены 90 украинских военнослужащих. По его словам, домой вернулись воины Национальной гвардии, Военно-морских сил, армии, территориальной борони и пограничной службы.

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