Война в Украине, вероятно, может быть одним из дополнительных факторов влияния на погодные условия.

В Украинском гидрометеорологическом центре считают, что боевые действия, которые ведутся из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, могут сделать определенный вклад в изменения климата, но речь не о глобальном влиянии. Об этом заявила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В частности, по ее словам, локальные проявления не могут иметь слишком большого влияния на мощные синоптические процессы. При этом, боевые действия в Украине, вероятно, могут быть одним из дополнительных факторов влияния на погодные условия. Однако, по словам Птухи, пока это влияние оценивается не слишком высоко.

Пресс-секретарь рассказала, что в Украинском институте гидрометеорологии есть определенные исследования в направлении влияния боевых действий на определенные погодные факторы. Она отмечает, что такая связь, конечно, исследуется, но говорить непосредственно о том, что сейчас это имеет прямое влияние, очень сложно, особенно таким специалистам, как оперативным синоптикам.

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"Немного другие масштабы, то есть эти глобальные масштабы перемещения воздушных масс, это очень мощные синоптические процессы, и локальные проявления настолько сильно на них не могут влиять. Конечно, определенный вклад могут сделать, но глобально изменить и говорить, что это одна из причин - нет", - отмечает Птуха.

Напомним, украинцы страдают от ужасной жары, с которой трудно бороться из-за тотальных отключений света. В частности, в Киеве погода продолжает устанавливать рекорды - 16 июля в столице их зафиксировали сразу три.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за все время проведения наблюдений для этой даты и составила 36,0°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1931 года на 0,2°С.

Также максимальная скорость ветра достигла рекордных для этого дня 21 м/с. Это на 1 м/с больше предыдущего максимального значения, зарегистрированного в 1964 году.

Кроме того, вода в Днепре в пределах Киева прогрелась до 29,0°С. Это превысило предыдущий максимум на 0,4°, который был зафиксирован 22 июля 2010 года и составлял 28,6°С.

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