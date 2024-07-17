В Украинском гидрометеорологическом центре считают, что боевые действия, которые ведутся из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, могут сделать определенный вклад в изменения климата, но речь не о глобальном влиянии. Об этом заявила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха.
В частности, по ее словам, локальные проявления не могут иметь слишком большого влияния на мощные синоптические процессы. При этом, боевые действия в Украине, вероятно, могут быть одним из дополнительных факторов влияния на погодные условия. Однако, по словам Птухи, пока это влияние оценивается не слишком высоко.
Пресс-секретарь рассказала, что в Украинском институте гидрометеорологии есть определенные исследования в направлении влияния боевых действий на определенные погодные факторы. Она отмечает, что такая связь, конечно, исследуется, но говорить непосредственно о том, что сейчас это имеет прямое влияние, очень сложно, особенно таким специалистам, как оперативным синоптикам.
"Немного другие масштабы, то есть эти глобальные масштабы перемещения воздушных масс, это очень мощные синоптические процессы, и локальные проявления настолько сильно на них не могут влиять. Конечно, определенный вклад могут сделать, но глобально изменить и говорить, что это одна из причин - нет", - отмечает Птуха.
Температурные рекорды в Киеве
Напомним, украинцы страдают от ужасной жары, с которой трудно бороться из-за тотальных отключений света. В частности, в Киеве погода продолжает устанавливать рекорды - 16 июля в столице их зафиксировали сразу три.
По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за все время проведения наблюдений для этой даты и составила 36,0°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 1931 года на 0,2°С.
Также максимальная скорость ветра достигла рекордных для этого дня 21 м/с. Это на 1 м/с больше предыдущего максимального значения, зарегистрированного в 1964 году.
Кроме того, вода в Днепре в пределах Киева прогрелась до 29,0°С. Это превысило предыдущий максимум на 0,4°, который был зафиксирован 22 июля 2010 года и составлял 28,6°С.