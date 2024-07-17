По информации аналитиков, накануне враг захватил поселок.

В районе населенного пункта Урожайное, что в Донецкой области, обостряется ситуация. Об этом сообщил соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Эспрессо".

"На карте DeepState есть обозначение, что населенный пункт Урожайное перешел под контроль врага. Сейчас россияне пытаются там закрепиться и подтянуть резервы. Соответственно, враг может продолжить продвижение, если сложится благоприятная ситуация. Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы этого не произошло", - объснил аналитик.

Погорелый добавил, что Силы обороны Украины пытаются сдержать давление армии РФ и не дать противнику закрепиться и подтянуть резервы.

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"Надеюсь, что украинские защитники выдержат этот натиск. Но надо смотреть по ситуации потому, что она сложная и обостряется", - предупредил соучредитель DeepState.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Как писал УНИАН, 14 июля аналитики DeepState сообщили, что враг захватил Урожайное Донецкой области. Кроме того, россияне продвинулись возле Александрополя, Новоселовки Первой Донецкой области и в Макеевке Луганской области.

В свою очередь командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 72 ОМБР имени Черных Запорожцев Денис Олейник рассказал, есть ли угроза окружения Угледара оккупантами.

"В целом можно, но тактики их изменились в штурмах. Враг максимально пытается адаптироваться и подстраиваться под обстоятельства. Вероятность возможна, но давайте будем позитивно смотреть на вещи. В нашей зоне ответственности сделаем максимально все, чтобы сдержать их и не дать взять Угледар в кольцо", - отметил он.

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