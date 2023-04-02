Вместо призывов к РФ вывести войска, "сторонники мира" призывают к заморозке конфликта на российских условиях.

Группа немецких политиков и общественных деятелей обратилась с призывом добиваться скорейшего начала мирных переговоров между Киевом и Москвой. Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал это обращение "чистым цинизмом", пишет Tagesschau.de.

В субботу историк Петер Брандт (сын бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта, заложившего фундамент сближения Германии с СССР и затем Россией), экс-глава Немецкой конфедерации профсоюзов Райнер Гофман и бывший депутат парламента Михаэль Мюллер выпустили обращение под названием "Заключите мир!" В нем они призвали канцлера Германии Олафа Шольца вместе с Францией убедить Бразилию, Китай, Индию и Индонезию стать посредниками с целью быстрого прекращения огня в Украине.

"Это было бы необходимым шагом для прекращения убийств и изучения возможностей для мира. Только тогда можно будет проложить путь к общему порядку безопасности в Европе", - говорится в обращении, под которым подписались несколько бывших политиков партии Шольца.

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Украинский посол резко раскритиковал это обращение.

"Этот призыв к миру - не первоапрельская шутка. Это чистый цинизм в отношении многочисленных жертв российской агрессии", - считает дипломат.

По мнению Макеева, подобные призывы преследуют лишь одну цель - "скрыть преступления России".

"Учитывая жестокую российскую агрессивную войну против Украины единственным возможным призывом к миру является: "Господин Путин, немедленно выведите свои войска со всей украинской территории!", - подчеркнул посол.

Война в Украине - позиция Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее озвучил официальную позицию Германии по переговорам. Он уверен, что сейчас говорить с Путиным бессмысленно. Также он высказался одобрительно об ордере на арест российского диктатора.

Несмотря на определенные задержки и загвоздки, Германия является одним из основных поставщиков оружия для Украины. Из последнего, что прислала Германия – это значительное количество танков "Леопард" и БМП "Мардер".

Также Германия проявляет попытки, хотя и вялые, бороться с любителями "русского мира" на своей территории. Недавно немецкие правоохранители взялись за двух известных активистов-сторонников Путина и войны.

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