Это в довесок к тому, что было поставлено ранее, и что еще ожидается к прибытию.

В минувшие выходные в Украину прибыли "десятки" немецких танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Marder. Об этом со ссылкой на свои источники пишет немецкое издание Bild.

По данным журналистов, речь идет о поставке "до 21" танка Leopard 2 в предтоповой версии A6 и "до 40" боевых машин пехоты Marder.

Издание отмечает, что ранее Украина уже получила 14 британских танков Challenger 2 и некоторое количество американских БТР Stryker (всего их должно поступить не менее 90). Кроме того, ожидается, что в ближайшее время ВСУ получат более 100 американских БМП Bradley, 50 шведских боевых машин CV90 и 40 французских бронированных разведывательных машин AMX-10RC.

Видео дня

По словам военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, после прибытия этой техники "начнётся обратный отсчёт до часа X для российской армии". Он уверен, что украинская армия, оснащенная западной техникой, вполне способна провести масштабную наступательную операцию.

"Я ожидаю, что Украина нанесёт удар в начале или середине мая", – заявил другой военный эксперт Нико Ланге.

Поставки западной техники в Украину

Прибытие западной бронетехники в Украину в последние недели неоднократно подтверждалось заявлениями официальных лиц. Так, к настоящему моменту подтверждено прибытие в Украину танков Leopard 2 – не менее 14 из Польши, 18 – из Германии, 8 – из Норвегии, 3 – из Португалии.

Однако это лишь те данные, которые были озвучены. Как следует из заявлений официальных лиц, на днях Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. Сколько именно – не сообщалось, но Лондон обещал поставить Украине 28 таких машин.

Также сегодня министр обороны Резников подтвердил прибытие в Украину немецких БМП Marder. Снова количество не было заявлено, но ранее Германия анонсировала поставку 40 этих машин.

Вас также могут заинтересовать новости: