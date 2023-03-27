Правоохранители ищут доказательства того, что они передавали деньги армии РФ.

В Германии правоохранители провели обыск в доме пророссийских активистов, которых журналисты обвинили в сборе денег для российской армии.

Как сообщает Reuters, немецкая прокуратура искала в доме Макса Шлунда и Елены Колбасниковой улики, подтверждающие информацию о том, что они собрали и передали деньги на покупку раций, наушников и телефонов для российских оккупантов, которые воюют в Украине.

Санкции Европейского Союза запрещают поставку или финансирование закупки определенных товаров для российских военных. В этот список входит и радиооборудование. Согласно немецкому законодательству, нарушителям санкций грозит до пяти лет лишения свободы.

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Представитель прокуратуры Кёльна Ульф Виллун сообщил, что обыск провели сегодня утром, у супругов изъяли компьютеры и папки с письменными документами.

Также прокуратура ищет доказательства нарушения статьи 140 Уголовного кодекса Германии, которая предусматривает одобрительные высказывания о преступных действиях - речь идет о сообщениях немецких СМИ о том, что пара показала символ "Z", а также повторно разместила объявление о наборе прокремлевских военных подрядчиков.

В соцсетях Колбасникова написала, что немецкие власти "творят беззаконие", якобы пытаясь заставить замолчать политических оппонентов.

Что известно о Елене Колбасниковой

В сентябре группа россиян вышла на митинг в Кельне. Организатор мероприятия Елена Колбасникова заявляла, что российская армия в Украине "защищает русскоязычное население Донбасса".

В конце января Reuters стало известно, что Колбасникова и Шлунд собрали в Германии 500 евро для российской армии, поехали в Росию и передали их 42-й мотострелковой дивизии. На эти деньги были куплены различные средства связи для российских оккупантов.

В марте стало известно, что Колбасникову обвиняют в пропаганде войны из-за ее слов на митинге в Кельне. Тогда она заявила, что Россия не агрессор, а всего лишь "помогает прекратить войну в Украине".

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