Президент РФ снова заявлял, что готов договариваться о "приемлемых развязках" войны в Украине.

Мирные переговоры между РФ и Украиной невозможны. Все дело в том, что даже чиновники страны-агрессора не умеют договариваться по мелочам.

О невозможности мирных переговоров с Путиным в своем Twitter высказался бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Хертлинг. Так он прокомментировал недавнее заявление диктатора.

Путин утверждал, что Кремль не отказался от идеи "договориться". Однако все это может обернуться новыми требованиями и ложью, считает генерал.

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"В канун Рождества Путин говорит, что "готов к переговорам". Проведя "переговоры" с российскими военными и Минобороны, я извлек уроки: даже по мелочам чиновники России не договариваются… То требуют, то лгут, то отказываются от договоренностей", - отметил Хертлинг.

Переговоры между РФ и Украиной

Ранее президент РФ Путин заявил, что государство-агрессор не отказывается от переговоров. Кремль якобы готов обсуждать "приемлемые развязки" войны в Украине. В Офисе президента Украины уже ответили на заявление диктатора. Россия не хочет вести переговоры, а пытается избежать ответственности, заявил Подоляк.

В ISW также считают, что Путин не готов к миру, а пытается снять с себя ответственность за затяжную войну. Кремль продолжает рассматривать Украину как нелегитимное государство, а Зеленского – как несамостоятельного игрока. В ЦПД отмечали, что РФ готовит население России к продолжению войны.

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