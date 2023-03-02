Сейчас Путин готов обсуждать лишь то, как ему все должны покориться, считает канцлер.

Российский диктатор Владимир Путин пока не готов вести переговоры о "справедливом мире" с Украиной. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в немецком парламенте.

"Готов ли вообще Путин к переговорам о возвращении принципов справедливого мира? На данный момент ничто не указывает на это", – заявил он.

По словам Шольца, в настоящее время Кремль предпочитает демонстрировать международному сообществу угрожающие жесты. К числу таковых немецкий канцлер отнес недавнее решение Путина приостановить действие ядерного договора с США.

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Глава немецкого правительства уверен, что в настоящее время невозможно вести диалог с Россией на принципах "сбалансированной взаимности", поскольку стремление Путина уничтожить Украину и разрушить европейский порядок этому препятствует.

"Нельзя вести переговоры с приставленным к виску ружьем. Разве что о собственной покорности", – заявил Шольц.

В противовес канцлер напомнил об украинском плане мирного урегулирования, который президент Владимир Зеленский представил международной общественности еще во время ноябрьского саммита G20.

Война в Украине – позиция Шольца

Канцлер Германии с первых дней последовательно декларирует требование о необходимости прекращения российской агрессии в Украине и полном выводе российских войск с украинской территории. Недавно он раскритиковал китайский "мирный план" именно из-за того, что там ничего не сказано про вывод российских войск.

В середине февраля Шольц призвал европейских партнеров отправить Украине обещанные танки как можно скорее. При этом он подчеркнул, что помощь Украине должна носить долговременный характер.

Следует признать, что немецкий канцлер не всегда столь решителен в вопросах военной помощи. К примеру, весь прошлый год Шольц противился идее передать танки Украине. Сейчас он категорически отказывается передавать самолеты.

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