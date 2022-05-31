Несколько кораблей отошли в район временно оккупированного Крыма.

В Черном море находится один корабль – носитель крылатых ракет. Несколько кораблей российских войск отошли в район оккупированного Крыма.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"В Черном море несколько уменьшилось количество носителей крылатых ракет (угрожающих обстрелом Украине – УНИАН). Сейчас находится один корабль – носитель крылатых ракет. Несколько кораблей вражеской группировки отошли в район временно оккупированного Крыма", - сказал Братчук.

Он отметил, что ночь в городе и области прошла без обстрелов.

Братчук утверждает, что получение Украиной тяжелого вооружения от союзников вызывает в России панические настроения. Также, по его данным, возрастает количество российских оккупантов, погибших в Украине. Например, в Уссурийске (РФ) местная администрация запросила на кладбище сто дополнительных мест для захоронения участников "спецоперации".

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия корабельных группировок Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Как сообщал УНИАН, ранее у причалов Графской бухты Севастополя заметили четыре корабля Черноморского флота России. На берегу Графской бухты расположена топливная база Черноморского флота. Пять российских кораблей в Черном море продолжают угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины, однако часть кораблей из-за шторма направились в укрытия возле оккупированного Россией Крыма.

Как сообщал Братчук, полученных Украиной к настоящему времени ракет уже достаточно, чтобы потопить весь ЧФ РФ.

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