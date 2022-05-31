Враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже обороны.

На юге Украины сейчас динамичная и напряженная ситуация. Российские оккупанты активизируют авиационные и артиллерийско-минометные удары.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

Рашисты дважды нанесли удары парой вертолетов Ми-24 по украинским позициям. Они трижды обстреляли дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и РСЗО "Ураган" населенные пункты, находящиеся в тылу подразделений ВСУ на Николаевщине.

Оккупанты ударили по жилым кварталам и промышленным объектам города и пригорода Николаева, повредив частную мельницу, производственные помещения мясоперерабатывающего предприятия, частные дворы и водопровод. Пострадало не менее 4 гражданских.

В результате удачного наступления украинских защитников на Южнобугском направлении, захватчики оставили село Николаевка на Херсонщине. Это привело к паническим настроениям и деморализовало рашистов в других подразделениях.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения за сутки уничтожили 78 рашистов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходную пушку "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной и 2 – автомобильной техники.

Отмечается, что в Черном море корабли вражеской группировки продолжают блокировать судоходство и работу портов. В готовности к применению ракетного вооружения - один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"С целью обеспечения подразделений рашистов на острове Змеиный, осуществляется переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух скоростных десантных катеров "Раптор". При этом надводные корабли противника держат дистанцию от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения", - отметили в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины нанесли сокрушительный удар по оккупантам на юге от Кривого Рога.

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