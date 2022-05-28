Пять российских кораблей при этом продолжают угрожать Украине ракетными ударами.

Пять российских кораблей в Черном море продолжают угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины. Часть кораблей из-за шторма направились в укрытия возле оккупированного Россией Крыма.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Пивдень" в Facebook.

"Шторм в Черном море вынуждает часть вражеской корабельной группировки оттянуться к местам укрытия возле Крыма, но два ракетных и три десантных корабля продолжают выполнять функцию блокировщиков судоходства и угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в море из оккупированного Россией Севастополя выходили все действующие подводные лодки Черноморского флота. В Южной бухте причалы, возле которых обычно стоят подводные лодки, были пусты.

На днях оперативное командование "Пивдень" сообщило, что в Черном море продолжают маневрирование большие десантные корабли и носители крылатых ракет: в готовности к применению более полутора десятка убийственных снарядов.

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