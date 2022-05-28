Пусковые установки будут нацелены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море.

Украина получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет "Harpoon".

Это подтвердил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Некоторые сообщения в прессе уже были, я просто подтвержу, что мое общение с коллегами - министрами обороны некоторых дружественных стран, в том числе Дании. Могу сказать, что мы получим "Гарпуны" - это такие специальные средства поражения, которые запускаются с обустроенных на кораблях пусковых установок", - пояснил Резников.

Но Украине отправят пусковые установки наземного базирования к "Harpoon",

Новейшее оружие оказывают Дания, Великобритания, Нидерланды, к этому процессу присоединятся и другие государства.

"И эти "пасочки" будут как раз нацелены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море, чтобы мы наконец установили международно признанными законами свободу судоходства. И за крейсером "Москва" на дно Черного моря пойдут еще дополнительные кораблики", - поделился Резников.

Накануне СМИ писали, что передача "Harpoon" позволит ликвидировать вражескую силу в Черном море и предотвратить продовольственный кризис, спровоцированный русскими.

ВСУ ранее уже провели ряд успешных морских операций, уничтожив, в частности, флагмат ЧФ РФ "Москва".

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