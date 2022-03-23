Как всегда, ювелирная работа украинских военных.

Вооруженные силы Украины крайне эффективно применяют беспилотные летальные аппараты для защиты от российской агрессии. Вот почему так важно, чтобы наши военные получили обещанные БПЛА от США. Но так как поставки еще не было, ВСУ работают с имеющимися ресурсами, и делают это по-прежнему отлично. Очередным доказательством мастерства украинских воинов в управлении беспилотниками служит свежий ролик.

Видео опубликовало оперативное командование "Юг" на своей официальной странице на Facebook. На выложенных кадрах сначала издали показывается, как БПЛА наносят удары по вражеской колонне. Снаряды попадают точно в цель, после чего техника оккупантов начинает гореть.

Во второй половине ролика демонстрируется вид из камеры беспилотника. Это позволяет ближе рассмотреть подбитые боевые машины врагов, которые превратились в бесполезный металлолом.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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