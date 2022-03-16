Новая помощь предусматривает закупку средств для сбития российских самолетов и вертолетов в украинском воздушном пространстве.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении 800 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время видеообращение в Белом доме.

В частности, президент США в прямом эфире поставил подпись под соответствующими документами для выделения Украине 800 млн долларов на закупку оборонных средств. В целом помощь США для Украины, объявленная в течение последней недели, достигла 1 миллиарда долларов.

Байден отметил, что в субботу его администрация дала разрешение на выделение еще 200 млн долларов, или можно было осуществлять постоянные поставки оружия и боеприпасов в Украину.

"Сейчас я снова использую мои президентские полномочия, чтобы активировать дополнительную помощь безопасности, чтобы продолжать помогать Украине отбивать российское наступление. Это дополнительные 800 миллионов долларов помощи. Это увеличивает общую новую помощь безопасности США для Украины до 1 миллиарда долларов только на этой неделе. Это непосредственная передача оборудования от нашего Департамента обороны украинским военным, чтобы помочь им, когда они борются с этим вторжением", - подчеркнул Байден.

Президент США поблагодарил Конгресс за поддержку выделения этих средств.

"Этот новый пакет, сам по себе, окажет беспрецедентную помощь Украине. Он включает 800 зенитных систем, чтобы позаботиться, чтобы украинская армия могла продолжать останавливать самолеты и вертолеты, которые атакуют ее народ и чтобы защищать украинское воздушное пространство", - подчеркнул Байден.

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