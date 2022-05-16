Однако за прошедшие сутки агрессор обстрелял Шевченковский район города и Салтовку – 4 человека ранены.

Российские оккупанты существенно уменьшили интенсивность обстрелов Харькова.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Российские оккупанты существенно уменьшили интенсивность обстрелов Харькова, благодаря нашим Вооруженным силам. За прошедшие сутки агрессор попал в Шевченковский район Харькова и Салтовку. 4 человека получили ранения", - рассказал он.

По информации Синегубова, также враг продолжает обстреливать населенные пункты области. В частности, в Чугуевском районе – 2 раненых. В Харьковском районе из-за обстрелов россиян произошли 3 пожара, пострадавших нет.

Председатель ОВА добавил, что силы обороны Харьковской области продолжают устойчиво удерживать свои позиции и осуществлять успешные контрнаступательные действия.

"Подразделения ТРО ВСУ вышли на государственную границу на севере Харьковской области", - отметил он.

По его словам, враг пытается сосредоточить большинство своих усилий на удержании занимаемых позиций и готовит попытку наступления в районе г. Изюм.

"На все свои действия оккупанты получат достойный отпор от наших защитников", - подчеркнул Синєгубов.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковщине, который сейчас происходит, невозможно будет остановить.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине российские войска готовятся к наступлению силами сосредоточенных близ Изюма подразделений.

Ранее УНИАН писал, что 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харьков вытеснил русских оккупантов и вышел на участок государственной границы.

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