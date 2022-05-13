Российские захватчики отводят подразделения от Харькова.

Российские оккупационные войска пытаются не допустить продвижения украинских подразделений в тыл в районе города Изюм.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.

"На Слобожанском направлении основные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм", - отмечается в сводке.

При этом, подразделения противника обстреливали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Тернова.

Вместе с тем, на Славянском направлении противник основные усилия сосредоточивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, но успеха не имел. "Вел артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Совершил авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка", - отмечается в сообщении.

Также на Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения продолжают обстреливать украинские войска. "Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка", - сказано в сообщении.

Кроме того, на Лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, а на Северодонецком направлении осуществляет активный огневой влияние в районе населенного пункта Рубежное.

"На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, успеха не имел. Осуществляет обстрелы населенных пунктов Тошковка и Орехово", - сказано в сводке.

К тому же, на Авдеевском направлении при поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселовка, но успеха не имеет.

В Мариуполе основные усилия немцы сосредоточили на блокировании украинских подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжаются обстрелы.

На Южнобужском направлении активных боевых действий враг не проводил, обстреливал подразделения Сил обороны из ствольной артиллерии и минометов. Продолжал ведение воздушной разведки.

"На временно занятых противником территориях продолжается проведение противоправных действий в отношении местного населения. Продолжаются меры административно-полицейского режима, усилен контрразведывательный режим. Продолжается безосновательное задержание мирных жителей, особенно лиц с активной проукраинской позицией", - говорится в сводке.

В то же время, в целом, российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг продолжает наносить ракетные удары по объектам промышленной инфраструктуры и обстреливать гражданские объекты на территории Украины.

Силы обороны Украины наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Напомним, Генштаб раскрыл огромные потери врага на Донбассе за сутки.

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