Военные записали видеообращение к президенту.

227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харькова вытеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

"Вместе к победе!", - подчеркнули в МОУ.

К сообщению добавлена видеозапись с обращением украинских военнослужащих к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы дошли, господин президент, мы здесь! Вот с нами пограничник... Господин президент, мы дошли!" - Говорят военные на видео.

Ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил в эфире телемарафона, что украинские войска в Харьковской области уже недалеко от госграницы.

"Северо-восток Харьковской области - украинские войска действительно пошли в контрнаступление. Мы уже недалеко от границы. Будем надеяться, что в ближайшие дни попробуем выйти на украинскую границу", - рассказал он.

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