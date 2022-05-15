Противники наносили удары по населенным пунктам Харьковской области, отметили в ОВА.

Несколько последних дней российские оккупанты уже не обстреливают Харьков.

Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в эфире информационного телемарафона.

По словам Синегубова, относительное спокойствие вызвано в первую очередь контрнаступлением подразделений Вооруженных сил Украины, которые отбросили российских военных от города.

"По городу Харькову мы несколько дней подряд фиксируем относительную тишину. Обстрелов самого города не было. Зато враг продолжает наносить удары по области, в частности, снова пострадал город Чугуев, там, к сожалению, два человека получили ранения, один из них - это 15-летний ребенок. Так же в Золочевском районе было неспокойно. И, конечно, Изюмское направление остается самой горячей точкой, где вблизи населенного пункта Барвенково враг постоянно проверяет позиции наших Вооруженных сил, пытается их порвать, однако успехов не имел, опять понес большие потери среди своей живой силы, своей техники", - сказал он.

"Северное, северо-восточное направление у нас самое горячее, там постоянно ведутся боевые действия, столкновения. Враг, отступая, минирует абсолютно все: жилые дома, лесополосы, обочины дорог, используя все технологии, в том числе дистанционное минирование", - сказал он.

Чиновник также поделился, что в Харьков ежедневно возвращаются не менее 2 тыс. человек, и эта цифра увеличивается.

"У нас примерно ежедневно возвращается около 2 тыс. человек, и эта цифра каждый день увеличивается. Люди действительно начали возвращаться в сам Харьков, в область, и я знаю, что они ждут, чтобы мы постепенно запускали инфраструктуру города. Это касается общественного транспорта, это касается движения между населенными пунктами области, где относительно безопасно, чтобы постепенно налаживать экономическую деятельность", - сказал он.

Синегубов привел пример, что в одном из населенных пунктов в пригороде Харькова уже проживают 23 тыс. человек, хотя до войны их там было 15 тысяч.

Кроме этого, он сообщил, что в Харьковском метрополитене сегодня проживает 4,5 тыс. человек, квартиры и дома которых разрушены и которых нужно будет обеспечить хотя бы временным жильем.

Напомним, несколько дней назад оккупанты начали отводить свои войска от Харькова.

14 мая на Изюмском направлении подразделения Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление.

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