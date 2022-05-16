По его словам, оккупанты опасаются, что украинская армия сможет зайти в тыл их группировки, поэтому перерезаются пути.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковщине, которое сейчас происходит, невозможно будет остановить.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Думаю, это наше контрнаступление будет невозможно остановить, и россияне это чувствуют. Поэтому они иногда хаотично отступают, взрывают мосты для того, чтобы остановить наше контрнаступление", - сказал он.

По его словам, россияне опасаются, что украинская армия сможет зайти в тыл их группировки, поэтому перерезают пути.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине российские войска готовятся к наступлению силами подразделений сосредоточенных вблизи Изюма.

Ранее УНИАН писал, что 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харьков вытеснил русских оккупантов и вышел на участок государственной границы.

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