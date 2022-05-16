Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковщине, которое сейчас происходит, невозможно будет остановить.
Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Думаю, это наше контрнаступление будет невозможно остановить, и россияне это чувствуют. Поэтому они иногда хаотично отступают, взрывают мосты для того, чтобы остановить наше контрнаступление", - сказал он.
По его словам, россияне опасаются, что украинская армия сможет зайти в тыл их группировки, поэтому перерезают пути.
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковщине российские войска готовятся к наступлению силами подразделений сосредоточенных вблизи Изюма.
Ранее УНИАН писал, что 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харьков вытеснил русских оккупантов и вышел на участок государственной границы.