РФ удается регулярно пополнять ряды своей армии, набирая до 30 000 новых солдат в месяц.

Мотивация россиян воевать в Украине сохраняется, несмотря на огромные потери их армии. Эксперты считают, что ключевую роль играют финансовые стимулы, сообщает The Guardian.

В издании поделились, что российские потери в войне в Украине составляют 115 000 убитых и 500 000 раненых военных, основываясь на западных оценках. Эти цифры в 10 раз превышают потери СССР на войне в Афганистане.

Даже это не заставляет россиян изменить свои взгляды на войну в Украине, отмечают в The Guardian. В материале говорится, что России удается регулярно пополнять ряды своей армии, набирая до 30 000 новых солдат в месяц. примерно столько же российских военных уходят с поля боя, что позволяет РФ проводит ротации.

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В издании подчеркнули, что в некоторых регионах россияне получают аванс в размере до 3 миллионов рублей (около 900 000 гривен) за подписание контракта с армией. Помимо этого минимальная зарплата военного составляет более 200 000 рублей (около 85 880 гривен), что примерно в четыре раза выше средней заработной платы в России.

В The Guardian добавили, что по данным украинского исследовательского центра OpenMinds, после того, как ВСУ прорвали оборону врага и зашли в Курскую область летом 2024 года, количество объявлений о наборе военных в российскую армию увеличилось на 224%. Также в августе этого года на 66% увеличилось число интернет-запросов о военном контракте в РФ.

Бывший сотрудник Минобороны РФ, который пожелал остаться анонимным, заявил, что российским генералам все равно на количество жертв. По его словам, выполнение требований главы России Владимира Путина является более значимым. "Для России цель оправдывает средства", - добавил он.

Профессор русского языка в Технологическом институте Джорджии в США Дина Хапаева в комментарии The Guardian заявила, что ценность жизни в РФ при Путине заметно снизилась. Она также упомянула речь главы России, произнесенную перед матерями погибших солдат, в которой диктатор восхвалял смерть их детей.

"Путин предлагает россиянам "радость смерти"", - сказала Хапаева.

В издании обратили внимание на то, что россияне направляют большую часть своих ресурсов на то, чтобы измотать украинские силы и обнажить их позиции. Несмотря на огромные потери, эта тактика может сработать, о чем говорит прорыв армии РФ в Авдеевке, Бахмуте и Угледаре.

Российско-украинская война: важные новости

По состоянию на 22 октября 2024 года потери россиян на войне в Украине достигли отметки в 681 580 человек. Только за сутки ВСУ удалось ликвидировать 1350 вражеских военных.

Также УНИАН писал, что Северная Корея отправила в Россию более 10 тысяч военных, которые будут воевать против Украины. По мнению военного эксперта Павла Нарожного, они вряд ли смогут переломить ход войны из-за низкой мотивации.

Кроме того, вмешательство КНДР в войну в Украине может стать поводом для Южной Кореи передать оружие нашей стране. Такую возможность всерьез рассматривают в правительстве страны.

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