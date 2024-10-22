Совет Безопасности ООН заявил, что это событие представляет "значительную угрозу безопасности" как для Южной Кореи, так и для международного сообщества.

Южная Корея рассматривает отправку Украине наступательного вооружения, если войска КНДР присоединятся к россиянам на фронте. Такую возможность рассматривают в правительстве страны, пишет Yonhap.

В частности, во вторник Южная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против Северной Кореи и России из-за углубления военного сотрудничества и призвала КНДР немедленно вывести свои войска из России.

Президентский Совет национальной безопасности (СНБ) созвал заседание для оценки ситуации после того, как Национальная разведывательная служба сообщила, что КНДР решила направить около 12 000 военных на помощь России, примерно 1500 солдат уже развернуто на Дальнем Востоке России.

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Совет Безопасности ООН заявил, что это событие представляет "значительную угрозу безопасности" как для Южной Кореи, так и для международного сообщества, и является "явным нарушением" резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают военное сотрудничество с Северной Кореей.

"Правительство призывает к немедленному выводу северокорейских войск. Если незаконное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией будет продолжаться, Южная Корея не будет стоять в стороне, а ответит твердо в сотрудничестве с международным сообществом", - сказал на брифинге заместитель советника по национальной безопасности Ким Тэ Хё, предупредив о "поэтапных мерах".

Среди возможных сценариев - отправка Украине оружия для защиты и нападения, сказал журналистам высокопоставленный президент. Однако пока что Сеул сохраняет свою позицию по предоставлению Украине нелетальной гуманитарной помощи.

Война в Украине - роль КНДР

КНДР отправит на помощь российской оккупационной армии 12 тысяч своих военнослужащих. Как пишут СМИ, теперь Сеул рассматривает возможность отправки в Украину офицеров разведки и экспертов по тактике Северной Кореи.

Сообщение о том, что тысячи северокорейских солдат могут вскоре присоединиться к России для участия в войне в Украине, снова активизировали обсуждение возможного развертывания европейских войск для поддержки Киева, пишет Politico.

Зато Северная Корея отвергла обвинения со стороны Южной Кореи и Украины относительно отправки своих солдат для участия в войне на стороне России, назвав это "безосновательными слухами".

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