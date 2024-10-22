В Часов Яр входят российские малые пехотные группы, отметили в одной из бригад украинской армии.

Российские оккупанты не вклинивались в оборону украинских воинов в городе Часов Яр (Донецкая область).

Такой информацией поделился представитель 24 Отдельной механизированной бригады ВСУ им. короля Данила Андрей Полухин в комментарии "Вильному радио".

Собеседник отметил, что ситуация в Часовом Яру такова - туда "входят российские малые пехотные группы".

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По его словам, противники заходят в город и не выходят, поскольку становятся заблокированными из-за контроля со стороны наших дронов:

"Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают… То есть, закреплением или вклинением это нельзя назвать, каким-то движением по линии обороны".

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Ранее представитель пресс-службы 24-й Отдельной механизированной бригады ВСУ им. короля Данила Иван Петричак сказал, что оккупанты смогли вклиниться в оборону города Часов Яр, однако о том, что украинские воины потеряли этот населенный пункт, речь не идет. По его словам, продолжаются ожесточенные боевые действия.

Российские захватчики уже длительно период пытаются оккупировать Часов Яр и получают достойный отпор от украинских воинов. В ВСУ сообщили, что некоторым небольшим штурмовым группам противника в составе 3-5 человек удается пересекать канал, однако рано или поздно их уничтожают наши бойцы.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что в городе Часов Яр проходит канал Северский Донец, в нем нет воды, и он для наших бойцов служит укреплением. Аналитик подчеркнул, что, если оккупанты перейдут канал и закрепятся в этом населенном пункте, то защитникам Украины "придется очень далеко отходить".

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