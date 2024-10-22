Также украинские защитники уничтожили 8 вражеских танков и 34 артиллерийские установки

Российско-украинская война продолжается и только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1350 захватчиков.

По данным Генштаба, общие потери российских оккупантов на украинской земле уже достигли отметки в 681 580 человек. Также, украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники:

танков - 9079 (+8);

боевых бронированных машин - 18199 (+24);

артиллерийских систем - 19623 (+34);

РСЗО - 1234 (+2);

средства ПВО - 981 (+2);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17404 (+71);

крылатые ракеты - 2625 (+0);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, Силы обороны уничтожили 27 111 (+77) единиц автомобильной техники и автоцистерн оккупантов, и 3499 (+20) специальной техники захватчиков. Также в Генштабе отметили, что изменили общее количество крылатых ракет, которые потерял враг.

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"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - пояснили в Генштабе.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне журналисты The Guardian сообщили, что оккупанты могут отправить северокорейские подразделения для штурмов Донецкой области уже зимой. В то же время аналитики считают, что войска из КНДР могут привлекать и к тренировкам.

Между тем аналитики из Института изучения войны убеждены, что Путин боится реакции Южной Кореи на отправку войск КНДР в Украину. По мнению экспертов, Россия пытается достичь определенной благосклонности Южной Кореи, чтобы Сеул не усилил свою политику по поддержке Украины.

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