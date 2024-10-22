В частности эксперт указывает на низкую мотивацию северокорейских военных.

Количество войск, которые Северная Корея отправила на войну в Украину, вряд ли будет иметь критический эффект на фронте. Таким мнением поделился военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Radio NV".

"Сообщалось о 12 тыс. бойцов, которые были перевезены во Владивосток и проходят какую-то подготовку. Но у нас группировка врага в Украине - примерно 500 тыс. бойцов. То есть эти 10 тыс. - 2%, в пределах статистической погрешности. Кроме того, Северная Корея не воевала с 50-х годов. Да, они всегда готовились к войне, но опыта ведения боевых действий у них нет. Как-то разбавить российское войско корейским нереально, ведь это очень большая проблема - языковой барьер", - сказал Нарожный.

Он добавил, что РФ может использовать северокорейские войска для мясных штурмов. Для этого им могут выделить отдельный участок фронта, где они будут идти в атаку. В то же время, по словам Нарожного, мотивация погибать у таких солдат будет "очень мала".

Видео дня

"Мы еще не видели этих корейцев в действии, на поле боя. Я более чем уверен, что уровень подготовки и мотивации у этих бойцов будет очень низкий. И я более чем уверен, что в какое-то время один из этих бойцов попадет к нам в плен, его смогут допросить и опубликовать видео - это будет какое-то несчастье. Я уверен, что мы не увидим спецназовцев высокомотивированных, готовых и хорошо оснащенных", - добавил Нарожный.

Северокорейские войска в Украине: что известно

Накануне в Северной Корее попытались опровергнуть информацию об отправке их войск в Украину. В частности, там отметили, что подобные заявления якобы являются "стереотипными слухами, чтобы навредить имиджу страны".

В то же время сестра Ким Чен Ына резко раскритиковала Киев, сравнив Украину с Южной Кореей, и заявила, что обе страны - "невоспитанные собаки, которых взрастили США".

Между тем правительство Южной Кореи рассматривает возможность отправки в Украину летального вооружения на фоне усиления сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

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