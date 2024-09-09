Россияне выведывают "стратегической ценности" альянса, отметил Подоляк.

Россия "циничной разведкой боем" пытается определить "стратегической ценности" НАТО, нарушая воздушное пространство стран-членов альянса своими БПЛА. Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя падение российских дронов в Латвии и Румынии.

"Хорошо известно (даже россиянам), где сегодня проходят географические границы НАТО. Но никто не знает, где у НАТО… предел терпения. Когда теоретически самый мощный военный альянс в истории на практике будет готов защищать свои границы? Эту информацию о стратегической ценности россияне приобретают традиционным для себя способом - циничной разведкой боем", - отметил он.

По словам Подоляка, последними такими запусками Россия получила "четкий результат":

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"Теперь противник знает, что НАТО не будет отвечать на нарушение воздушного пространства беспилотными аппаратами и атаку на свою территорию, что не привела к жертвам. Что будет дальше, легко предсказать: нарушение границы самолетами и возможные "инцидентные атаки" с небольшим количеством жертв".

Советник главы Офиса президента добавил, что россияне всегда так действуют: медленно эскалируют конфликт, в данном случае - чтобы избежать активации статьи 5 Устава блока о взаимной обороне:

"Цель - расшатать уверенность отдельных членов Альянса, заставить задуматься о сепаратных договоренностях с Россией. И кто может сказать, что этот план не работает?".

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