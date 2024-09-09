На Киев вражеские дроны заходили несколькими волнами.

Сегодня ночью российские оккупанты снова совершили воздушную атаку на Киев - уже пятую с начала сентября. Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, БпЛА, предварительно "Shahed", были запущены с территории Курской области.

На Киев вражеские дроны заходили после полуночи, несколькими волнами. Воздушная тревога в столице продолжалась более часа. Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены на подступах к столице", - рассказали в КМВА.

Отмечается, что, предварительно, в городе без разрушений и пострадавших.

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Кроме того, как сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, в 03:01 оккупанты ударили КАБом по Киевскому району Харькова, произошло возгорание гаража и кустарников. Без пострадавших.

Еще одно попадание зафиксировали в Малоданиловской громаде. Повреждены 4 частных дома, также без пострадавших.

Предыдущая атака на Киев состоялась 7 сентября

Ночная атака была массированная, ни один из вражеских дронов не достиг своей цели. В Печерском районе по четырем разным адресам зафиксировали падение обломков, возник пожар. По предварительным сведениям, в результате дронового удара в Киеве никто не пострадал.

Позже сообщалось, что обломки дрона упали возле здания Верховной Рады.

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