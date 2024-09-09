Дипломат заверил, что Литва будет поддерживать решительный ответ союзников.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что бездействие союзников привело к падению российских беспилотников на территории стран-членов НАТО. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Инциденты, немыслимые еще 3 года назад, сейчас рассматриваются как рутина. Ничто не должно падать на Украину, или Латвию, или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привело наше бездействие", - подчеркнул Ландсбергис.

По его словам, Литва будет поддерживать решительный ответ партнеров.

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Падение российских беспилотников на территории стран НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, на территории Латвии упал российский военный беспилотник. В частности обломки были обнаружены в субботу в Резекненском районе.

"Сейчас ответственные службы, в частности полиция, продолжают расследование обстоятельств происшествия. Однако в Минобороны указывают, что, по предварительным данным, это российский беспилотник военного значения", - рассказали местные СМИ.

Также стало известно, что Румыния поднимала самолеты F-16 во время воздушной атаки РФ на Украину. Позже журналисты сообщили, что группа российских ударных беспилотников "Шахед" нарушила воздушное пространство страны.

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